ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಎಂದು ಅಲ್ತಾಫ್‌ ಬಿಳಗುಳ ಕರೆ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಯುವ ಜನಾಂಗವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆರ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಿಳಗುಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಸಿಐ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಾಯಬಾರದು. ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಯುವ ಜನಾಂಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಲ್. ಸುನಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ದಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುನಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗದು. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಲು ರಕ್ತದಾನವು ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಿಳಗುಳ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಭರತ್, ಅಕ್ಷತ್ ಪಟೇಲ್, ಜೆಸಿಐನ ಸುದೀಪ್, ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಹರೀಶ್ ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-126-905455345</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>