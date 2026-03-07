ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸವಾಗಿದೆ: ಎಂ.ಪಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಮೂಡಿಗೆರೆ</strong>: ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘2018ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಿತ್ರನೋರ್ವ ನನ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದ 8 ಚೆನ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ, 2018ರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ₹68 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನನ್ನ 8 ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೆಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬಾಕಿ ಚೆಕ್ ಬಳಸಿ, ಚೆಕ್ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೊಟೀಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅನೇಕ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದವರು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಜತೆಗೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>