ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ತಡೆಯಲಿ: ಡಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್

ಮೂಡಿಗೆರೆ: 'ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಡೆಯಲಿ' ಎಂದು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಡಾನೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಶಂಕರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಬೇಲೂರಿನ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್, ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಬೀಟಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 30 ಕಾಡಾನೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಜಿ. ಹೊಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್, ಸಾಲುಮರ, ಕಮ್ಮರಗೋಡು, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ, ಚಂದ್ರಾಪುರ, ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿಪುರ, ಬಸ್ಕಲ್ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಡಾನೆ ಗುಂಪುಗಳು, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ, ಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಜಮೀನು, ಬೆಳೆ ಇತರೆ ಹಾನಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಂಜಿತ್, ದಯಾನಂದ, ಸಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಚ್.ಕೆ. ಪೂರ್ಣೇಶ್, ದರ್ಶನ್, ಎಚ್.ಕೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.