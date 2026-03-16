ಮೂಡಿಗೆರೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯೂ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್, ಕಲೀಲ್ ಕಿಚನ್, ಹೋಟೆಲ್ ಅತಿಥಿ, ನವದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ದುರ್ಗಾಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹಲವು ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲಾಗದೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯವಾದ ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿತ್ತು.

'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಲವಿಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಒಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೌದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವವರೆಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದುರ್ಗಾಂಬ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ!

'ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಂದು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಧಿಕವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಕಲ್ಪನ ಹೇಳಿದರು.