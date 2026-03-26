ಮತ್ತೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡು

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಗುಂಪು ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನಿಂದ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಬೀಟಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ 42 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇಲೂರಿನ ಕಾನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಜಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆ ಗುಂಪಿನ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಈಗ ಚದುರಿದ್ದು, 28 ಆನೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ, ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಆನೆಗಳು ಪುನಃ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು 3ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಉಳಿದ 23 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿತ್ರನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಈಜುಕೊಳದ ನೀರು ಕುಡಿದು, ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರು– ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟಿ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದವೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ, ವಕೀಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>