ಮೂಡಿಗೆರೆ: 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಯುಎಇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ದುಬೈ) ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ 300 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಏಜಾಸ್ ಪಾಷಾ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೇರಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಕಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ 300 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರುವ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವವರು ಸಂಜೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಪಾನೀಯ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಬಡವರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಉಳ್ಳವರು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು.

ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಇಫ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅನ್ನ, ಪಾನೀಯ ನೀಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಎಂದರು.

ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನ ಆಸಿಫ್, ಯುಎಇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರಿಫ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೈಸರ್, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್, ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಇಮ್ರಾನ್, ಆಸಿಫ್ ಬಾಪುನಗರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.