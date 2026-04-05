ಹೆದ್ದಾರಿ‌ ಬದಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಸದ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಸ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೊಲ್ಲಿಬೈಲ್ ತಿರುವು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗ, ಹಳೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್, ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುದ್ರೆಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗಗಳು ಕಸ ಎಸೆಯುವ ತಾಣಗಳೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವರು, ದಾರಿಹೋಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸ್ಗಲ್, ಹಳೇಮೂಡಿಗೆರೆ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಿಗಾ, ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರೂ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೆ.ಜಿ ಕಸ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

'ಕಸ ಎಸೆಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸವನ್ನೂ ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಸ ತೆರವು ಮಾಡಿದರೂ, ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಸದ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಸ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ