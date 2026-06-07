‘ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಮಾದರಿ’

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್.ಎಲ್. ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಜೆಸಿಐ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಘಟಕದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಸಿಐ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎನ್.ಎಲ್. ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಘಟಕದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯುವಜನರು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೆಸಿಐ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸುಂದರೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕರಣೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ದುಂಡುಗ, ಪಾವನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸವಿತಾ ರವಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್, ಸೂರಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-126-223188045</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>