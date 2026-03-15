ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಲಗ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾನಿಮಾಡಿದೆ.

ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಊರುಬಗೆ, ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಬರಡಿ, ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡೆ, ಹೊಸ್ಕೆರೆ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಘೀಳಿಡತೊಡಗಿದೆ.

ಬಾಳೆ, ಕಾಫಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ರೈತ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಪುನಃ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾಶಗೈಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಎಸ್.ಎ. ವಾಸುದೇವ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಎಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲೂ ದಾಳಿ: ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಚಿತ್ರದ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಂಡಿಮನೆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು, ಅವರಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಗಿಡ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಮಾಡಿವೆ.

ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮರಗೋಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಆಹಾರ, ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ರೈತರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315