ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಎಂದು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇದು 50–60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಕಾಲೊನಿ ಮತ್ತು ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಲಲಿತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಭಾ ಭವನ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದವರಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಕೆಪಿಎಸ್) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆಯೇ? ಕೆಪಿಎಸ್ಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಎಸ್.ಆರ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>