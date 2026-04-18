ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ: ಶಾಲೆ ಆವರಣ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ

ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): 'ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ದೂರು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 115 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 128 ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 8ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ನಕಾಶೆ ಕಂಡಿರದ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಡಾಂಬರೀಕೃತ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕಚ್ಚಾರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯು ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹೋದಾಗ ದೂಳು ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲು ಇದ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಸ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಲ್. ಮನೋಹರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಬ