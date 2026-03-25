ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹಾನ್ ಧೀರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಎಐಡಿವೈಒ ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ದೋಹೊನ್ನೆಕೂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿವೈಒ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 95ನೇ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವರ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ, ಸಾವೇ ನಾಚುವಂತೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ನೇಣು ಕುಣಿಕೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸಿನ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಗಂಬಕ್ಕೇರಿದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಜನರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಧುಮುಕುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 95ನೇ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ, ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ,ಶೋಷಣೆ ರಹಿತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಐಡಿವೈಒ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋರಾಟನಿರತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಎಐಡಿವೈಒ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಐಡಿವೈಒ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಆರ್.ಸುನಿಲ್. ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿತೀಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನಾಗರಾಜ್, ವಿಜಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>