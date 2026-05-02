‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಶೋಷಿತರ ಪರ’

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಡಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಜುಬೇದಾ, ಅಂಜುಮ್, ಸದಾಶಿವ, ಶಂಕರ್, ಬಿನು, ಮಂಜುನಾಥ್, ನರೇಂದ್ರ, ಗಂಗಾಧರ್, ರಮೇಶ್, ಮಾಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಇದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 367 ಮಂದಿಗೆ ಗಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ವೆಲ್ಡರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಿಟ್, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಿಗಮದಿಂದ 10 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 40 ಮಂದಿಗೆ ಗಾರೆ, ಮರಗೆಲಸ, ಜನರಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಿಟ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 16 ಮಂದೊಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ ಬಲೆ, ಉಕ್ಕಡ, ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನಾಲ್ಕುಚಕ್ರದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ, ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಂಪು, ಮೋಟರ್, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ , ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 85 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, 50 ಕುಕ್ಕರ್, 36 ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್, ಐವರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-126-111068709