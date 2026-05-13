ನಾಮಫಲಕ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೇರುಬೈಲು ನಟರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ತಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಆರ್. ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 3ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜೇಗೌಡರ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವರು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಶಾಸಕ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಗೌರವವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಫಲಕ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದು ರಾಜೇಗೌಡರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಐದಾರು ಜನರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೇರುಬೈಲು ನಟರಾಜ್, ‘ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಮಫಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅತಿಕ್ರಮಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಲಕ ಬಿಳಿಸಿದ್ದು ಖಂಡನಾರ್ಹ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಎಂ. ಮನು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಒ ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಮಫಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾಮಫಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ರತನ್ ಗೌಡ ಅರಗಿ, ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ವಿ.ಸಾಜು, ಮಾಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್, ಪಿಎಸ್ಐ ನೂತನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿ, ಪಾನಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಿಗ್ಬತುಲ್ಲಾ, ಜುಬೇದಾ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಿದ್, ಗಫಾರ್ ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-126-580848591</p>