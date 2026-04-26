ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಸೈಯದ್ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿರ ಅಲೈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಸಂಭ್ರಮ

19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿ ಎಂಬ ಫಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ದೈವಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಮಹನೀಯರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ 1889ರಿಂದ ಹಯಾತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಲೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಗಂಧೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1960ರಿಂದ ಉರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕವ್ವಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಆಗಿನಿಂದಲೇ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.