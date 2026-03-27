29 ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 29 ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೀಜ ನಿಗಮದಿಂದ 1ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ 1 ಮೂಟೆ ಯೂರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ನಿಗಮದಿಂದ ಸರಬರಾಜಾದ ಜಯ ತಳಿಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಬೆರಕೆ ಇದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೆರಕೆ ಭತ್ತದ ಬೀಜದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾದ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 29 ರೈತರಿಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರೈತರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>