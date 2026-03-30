ಇಂದಿನಿಂದ ಗುತ್ತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುತ್ತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವವು ಮಾರ್ಚ್ 30ರಿಂದ ಏ. 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಏ. 1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೇವು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ. 2ರಂದು ಪುಣ್ಯಾಹ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮಡಬೂರು ದಾನಿವಾಸ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇದರಬೀದಿ ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಏ. 3ರಂದು ದುರ್ಗಾಹೋಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.20ರಿಂದ 1.50ರ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏ. 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.50ರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಹೀಲ್ ಬೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ 4ಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಏ. 5ರಂದು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೋಲ. ಏ. 6ರಂದು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ