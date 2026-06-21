ಹಲಸು–ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಲಸು– ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ. ಅಂಶುಮಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಹರಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹಲಸು–ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲಸಿನ ಮರ, ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳು ಮಾನವನ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಹಲಸಿನ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಿಪ್ಸ್, ಹಪ್ಪಳ, ಸಾಂಬಾರು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಹಲಸುಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳಗಳ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಯಲಿ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಮ್ಮೊಕೊಂಡ 114ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ವೈದ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕಣಿವೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಬಹುಕಾಲ ಕಾಡಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಳುವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳ ಹಲಸುಗಳಿದ್ದವು. ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲಸನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಹಲಸಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಕಿರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹೊಳಿಗೆ, ಕಬಾಬ್, ಹಲ್ವಾ, ಜಿಲೇಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿ ಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲಸು–ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎಂ. ಸತೀಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ.ಸಿ. ಜೋಯಿ, ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾನಂದಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹಲಸಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಜಿಲೇಬಿ, ಹಪ್ಪಳ, ಹೊಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಭಾಗದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಲಸು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-126-639070110</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>