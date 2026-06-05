ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ ಜೆಸಿಐ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ:</strong> ಜೇಸಿಐ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇಸಿಐ ಭಾರತ ವಲಯ–14ರ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ‘ಪರ್ವ–ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರದತ್ತ’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಮಡಬೂರಿನ ಡಿಎನ್ವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜೇಸಿಐ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ್ ಬಿ. ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 48 ಜೆಸಿಐ ಘಟಕಗಳ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಮಡಬೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 10.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ. ಜೇಸಿಐ ಭಾರತ ವಲಯ–14ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ವಲಯ 14ರ ಜೇಸಿಐ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಸಿಐ ವಲಯ–14ರ ಪೂರ್ವ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದ್ರೀಶ್, ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಕಣಿವೆ ವಿನಯ್, ಜೆಸಿಐ ವಲಯ 14ರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ವಲಯ 14ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್, ಜೇಸಿ ವಲಯ 14ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರುತಿ ಲೋಹಿತ್, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ ಬಿ. ಗೌಡ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 7ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿನೋದ ಗೊಬ್ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕಲಾರತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಇವರು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-1355979539</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>