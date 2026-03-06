ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ವಸತಿರಹಿತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:00 IST
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರದಂತೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರದಂತೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ದೊರೆತರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಹರೀಶ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
