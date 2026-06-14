ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡ್ಡಿ

<p><em>ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್</em></p>.<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ 33/11 ಕೆ.ವಿ, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 110/33/11 ಕೆ.ವಿ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 66/33/11ಕೆ.ವಿ(ಎಂಯುಎಸ್ ಎಸ್) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,711 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 25 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 387, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 446, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 385 ಸೇರಿ 1,218 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ. 63 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 136, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ 194, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 131 ಸೇರಿ 461 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ.</p>.<p>100 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 21, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ 18, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 9 ಸೇರಿ 48 ಇವೆ. 200 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 2, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಇವೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಟ್ಟು 1,731 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1,179 ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,951ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲೂ ಅನಧಿಕೃತ ಹೊರೆಇರುವುದರಿಂದ ಲೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತೂರು, ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೊಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಮಠದ ಮೂಲಕ 12 ಕಿ.ಮೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾದು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಕುದುರೆಗುಂಡಿ, ಸೀತೂರು, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕಾನೂರು, ಗುಡ್ಡೇಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಕೂಡಿಗೆ, ಗಡಿಗೇಶ್ವರ, ಮಾಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗರಮಕ್ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 33/11ಕೆ.ವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನ ನೀಡಿದರೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-126-1570451160</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>