ರಾಗ ಮಯೂರಿ ಆಕಾಡೆಮಿ ಕಲಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ‘ರಾಗ ಮಯೂರಿ ಆಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ’ ಎಂದು ಪಿ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಡಬೂರಿನ ಕೆ.ಸಿ. ಭಾರತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಹರಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಗ ಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲಾಯನ– 10 ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಗಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಕಿತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ದೆಹಲಿಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಟವಾಂಗ, ವಿದುಷಿ ಪ್ರೀತಿಕಲಾ ಪುತ್ತೂರು ಗಾಯನ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಶರ್ಮ ಮೃದಂಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಧು ಮುರುಳಿ ಪಿಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ರಾಗಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ದಿಯಾ, ಪೋಷಕರಾದ ಅನುಪಮ, ಉಷಾ, ಸುನೀತಾ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಸುನಿತ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅಪರ್ಣಾ, ಗಾನವಿ, ರಾಗಮಯೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-126-1838904887</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>