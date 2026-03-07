ರಾಮನೆಂಬುದು ಹೆಸರಲ್ಲ; ದೇಶದ ಉಸಿರು: ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ</strong>: ‘ರಾಮ ಎಂಬುದು ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ದೇಶದ ಉಸಿರು’ ಎಂದು ಸಿಂಹನಗದ್ದೆ ಬಸ್ತಿಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನೆರವೇರಿಸಿ, ನಂತರ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಸಣ್ಣದು, ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ರಾಮನಂತೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗುವ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಸ್ತಿಮಠದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಠದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ–ಮಂದಿರ, ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿಗಳು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಆಶೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೊದಲ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಾದ ಪಿ.ಆರ್. ಸದಾಶಿವ, ಅಪೂರ್ವ ರಾಘು, ಜುಬೇದಾ, ಪಿ.ಆರ್. ಸುಕುಮಾರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಅಭಿನವಗಿರಿರಾಜ್, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260307-126-801907685</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>