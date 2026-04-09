ಮರಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ಇರುವುದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

– ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-126-1775570835