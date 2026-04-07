ಶಾರ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಿಟ್‌: ಗೃಹಬಳಕೆ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೇರ್ಬೈಲ್ನ ಸಾಜು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹90 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಜು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಷಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಅಕ್ಕಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ 5 ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-126-1171801408</p>