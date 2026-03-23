<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು (ಎಸ್ಐಟಿ) ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ 2025ರ ಡಿ.16ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿತ್ತು.</p>.<p>1950ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ನೀಡ ಲಾದ ಅರಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಐಟಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ, ಅದರಲ್ಲೂ 1990ರ ನಂತರ ಜನರಲ್ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಫಾರಂ ನಂ 50,53, 57ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುದಾಯ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆಗಳೂ ಇವೆ. 1930ರ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಆದೇಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು 2008ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವೂರು, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಹಿಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1,624 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವು 2008ರವರೆಗೂ ಗೋಮಾಳ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>1930ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನು ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಣ್ಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಕೈತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರ ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಐಟಿ ನೀಡುವ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಚಕಾರ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗಿಳ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>1963ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 1980ರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ರೈತರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 1980ರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. 1980ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯಭೂಮಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>1980ರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 1980ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದ್ದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿಯ ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-126-1499802852</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>