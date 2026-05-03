‘ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿ’

<p>ಶಿಂಸೆ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಜೆ.ಆ್ಯಂಟಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಿಂಸೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದ ಎಂ.ಪಿ.ಸನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆ.ಜೆ. ರಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾ. ಮೇರಿಸೂಸನ್ನ, ಚೆಟ್ಟಿಕೂಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನ್ಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿರ್ಗಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿನು ವರ್ಗಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆ.ಜೆ. ಪೋಳಿ, ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನು, ಒ.ಜೆ. ವಿಜೇಶ್, ಪಿ.ಐ. ಎಲ್ದೋ, ಕೆ.ಪಿ. ಶೋಭಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಸಜಿ, ಜರಿಜೇಮ್ಸ್, ಪಿ.ಎಂ. ಸುನಿಲ್, ಎಂ. ರಿತಿನ್, ಪಿ.ಪಿ. ಎಲ್ದೋ, ಪಿ.ಸಿ. ಬಿನು, ಅಂಬಟ್ಟಿ, ಬಿಜೇಶ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಅಭಿಲಾಷ್, ಪುಷ್ಪಜಾನ್ಸನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-126-284771516</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>