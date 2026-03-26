ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ: ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಿಂದ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 27ದಿಂದ ಏ. 5ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಮಂಟಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮರ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಲಿತ ಶಂಕರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, 6.30ಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪದ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವೃಂದದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>28ರಂದು ದಶಮಿ, ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನನ ಡೋಲೋತ್ಸವ, 6ಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ಮಾತ ಭಕ್ತವೃಂದದಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 29ರಂದು ಏಕಾದಶಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸೀತಾ ಜನನ ಡೋಲೋತ್ಸವ, ಶಾರ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಉಂಟವಳ್ಳಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ವೃಂದದವರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>30ರಂದು ದ್ವಾದಶಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಚುಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 31ರಂದು ತ್ರಯೋದಶಿ ಉಪರಿ ಚತುದರ್ಶಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶಂಕರ ಭಾರತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾರ್ಗವಿ ರಜತ್ ವೃಂದದವರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಡೊಲಿನ್ ವಾದನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 1ರಂದು ಪೂರ್ಣಿಮ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಭಾರತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಲಲಿತಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2ರಂದು ಪೂರ್ಣಿಮ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಭಜನೆ, 7ಕ್ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 3ರಂದು ಪಾಡ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, 'ಶರಸೇತು ಬಂಧನ' ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸೀತಾರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಭಜನೆ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ನಾಗಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ದಿಂಡೋಡಿ ನಟೇಶ್ ವೃಂದದವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ಹನುಮೋತ್ಸವ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಸಂಜೆ ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>