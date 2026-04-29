‘ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉರುಸ್‌’

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: 'ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವುದು ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ' ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ದರ್ಗಾಯೇ ಹಝ್ರತ್ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿರ ಅಲೈವರ 137ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋವಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದ್ವೇಷದ ಕಿಡಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇಯಾಗಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಪಿ.ಜೆ. ಆ್ಯಂಟನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ– ವಿಚಾರ, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಕದಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹಿರಿಯರು ತಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಜೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ (ಅಂಜುಮ್) ಮಾತನಾಡಿ, ಹಝ್ರತ್ ಹಯಾತ್ ಷಾವಲಿರ ಅಲೈವರು ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಮೇಲು–ಕೀಳು ಎಂಬ ಬೇಧ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಉರುಸ್ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಸಿಂಖಾನ್ (ಶಬ್ಬೀರ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಆರ್. ಸದಾಶಿವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ಆಶೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎನ್. ಶಿವದಾಸ್, ಅಲ್ ನೂರ್ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲ್, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಬಿದ್ ಸಾಬ್, ಸಾದಿಕ್ ಬಾಷ, ಅಭಿನವ ಗಿರಿರಾಜ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಆರ್ .ಸುಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ ನೂರ್ ಮಸೀದಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಿಫ್ತಾಹಿ ಅವರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಕವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-126-749075657