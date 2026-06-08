ಯುವಜನರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು: ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ

<p>ಮಡಬೂರು(ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ಯುವಜನರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಂಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿಎನ್ವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜೆಸಿಐ ಭಾರತ ವಲಯ 14ರ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ –2026 ಪರ್ವ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರದತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೌಶಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ. ಎಐ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಲಾದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 142ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್, ಯುದ್ಧದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ಗದವರು ಕೆಳವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಬಡವರಾಗುತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಯುವಜನಾಂಗ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜೆಸಿಐ ಭಾರತ ವಲಯ 14ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸ್.ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಕಣಿವೆ ವಿನಯ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೆಸಿಐ ಭಾರತ ವಲಯ 14ರ ರೀಜನ್ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ಭಾರತ ವಲಯ 14ರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭದ್ರೀಶ್, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ್ ಗೌಡ, ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್, ಶೃತಿರೋಹಿತ್, ಪ್ರೀತಂ, ರಜಿತ್ ವಗ್ಗಡೆ, ಅಭಿನವಗಿರಿರಾಜ್, ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್, ಜಾಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-1240690073</p>