ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ರೂಪಿಸಿ: ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಜಾನನ

<p><strong>ಬೀರೂರು(ಕಡೂರು): ‘</strong>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಜಾನನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಇಸ್ರೊ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ‘ನಿಸಾರ್ ಮಿಷನ್’ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗುವುದನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮಂಜು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರಗುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು 12 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಗರದ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀರೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಡೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಗಜಾನನ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಬೀರೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೀರೂರು, ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬುರ್ಹನುದ್ದೀನ್ ಚೋಪ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಚ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ‘ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗಜಾನನ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾತೆಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ, ಬೀರೂರು ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ, ಎ.ಎಂ.ಆರ್ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಕರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 17 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>