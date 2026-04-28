ಜೈನ ಬಸದಿ ಪ್ರಾಂಗಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ

ನೇಮನಹಳ್ಳಿ (ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಹಾಸ್ತಿ ಯುವ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೆಸಿಐ, ಹೊರನಾಡು, ಕಳಸ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಪುರ ಬಸ್ತಿಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು.

'ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣೀ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರಾದ ನೇಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಜೈನ ಬಸದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದಾನಿಗಳು, ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಬಸ್ತಿಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಭರತ ವರ್ಷ, ಅದು ಆದಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪುತ್ರ ಭರತರ ಹೆಸರೇ ಮುಂದೆ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಹಾಸ್ತಿ ಯುವ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ್, ಶೀತಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಎಳೆನೀರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್, ರಾಮೇಗೌಡ, ದ್ಯಾವಪ್ಪಗೌಡ, ಹೊರನಾಡಿನ ದೇವಿಕೃಪದ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಹರೀಶ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ, ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ತರ್, ಯೋಗೀಶ್ ಕಾರ್ಕಿ, ಕಳಕೋಡು ಸುದರ್ಶನ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ನಾಗರತ್ಮ, ಕಳಕೋಡು ಬಸ್ತಿಕೇರೆ ಸುಕುಮಾರ್, ಹಾರ್ನಮಕ್ಕಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಪದ್ಮರಾಜಯ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ