ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು: ಸುಧಾಕರ್

ಎಲ್.ಮಂಜು(ಅಧ್ಯಕ್ಷ) ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ಪ್ರ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಮಣಿಕುಮಾರ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಟಿ.ಈ.ತಮ್ಮಯ್ಯ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದಶಿ) ಎಂ.ಜೆ. ಪ್ರದೀಫ್ (ಸಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುಳಾ (ಖಜಾಂಚಿ) ಹೆಚ್.ಡ.ದರ್ಶನ್ (ನಿರ್ದೇಶಕರು).