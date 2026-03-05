ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಆನಂದ್‌

<p><strong>ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ(ಕಡೂರು)</strong>: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಅಲೆಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳೂ ಸೇರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲಪಡಿಸಲು ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಷಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿರಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಉದಾರತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಭಾಗದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಭೂಮಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಾಜ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘2011-12ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಆದರೂ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 8 ಎಕರೆ, ಬಸ್ ಡಿಪೊಗಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದ ಮುಖಂಡ ದಿನೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಪಕ್ಕದ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಂದಿ ಕಲ್ಲೇಶ್, ಸದಸ್ಯೆ ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟರಾಜ್, ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ್, ಮುರಳಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ರುದ್ರಗೌಡ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಚಿದಾನಂದ್, ರಮೇಶ್, ಆಶಾ, ಸಂದರ್ಶಿನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p> <strong>ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ</strong></p><p> ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯ 2 ಹಂತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ 38 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದೂ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನಡುವೆಯೂ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 0.22 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನಿರಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 38 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹200ರಿಂದ ₹250 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>