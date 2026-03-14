‘ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ’: ಎಚ್.ಡಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

ಕೊಪ್ಪ: 'ಸ್ವ–ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣ ಘಟಕ, ಪಶುಪಾಲನಾ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಸಂಜೀವಿನಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂನ ನವೀನ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ನರೇಗಾ) ಚೇತನ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಾಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಸರಿಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರು, ಕುಕ್ಕುಟ ಸಂಜೀವಿನಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಚೈತ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 22 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.