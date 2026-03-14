‘ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಜಾನಪದ ಜೀವಂತ’: ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ

ಅಜ್ಜಂಪುರ: ;ಜಾನಪದ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿದಿವೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನಪದ ಎಸ್.ಬಾಲಾಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಂಡೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ, ಗೊಂಡೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಗೊಂಡೇದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಗಿರೀಶ ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದರು. ಪರಿಷತ್ ಗೊಂಡೇದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಂಗಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯ, ಸುನಿತಾ, ನಳಿನಿ, ನಂದಿನಿ, ಗಿರಿಜಾ, ಜಯಮ್ಮ, ವೀಣಾ, ಆಶಾ, ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ಕಾಂತಪ್ಪ, ಗೊರುಚ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಲೀಲಾ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಡೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರುದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್, ಜೈ ಕುಮಾರ್, ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ವಸಂತ, ಶಶಿಧರ್ ಇದ್ದರು.