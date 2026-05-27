ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ: ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳ ಪತ್ತೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿತರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ಸಾರ್ವಜ ನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ಇದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿಯ ದಾಸ್ತಾನಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಕಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದವರು ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಳಪೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ರಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು ಬರಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸುಶೀಲ ಎಂಬುವರು ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು, ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಬಂದ ಅಕ್ಕಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಳ ಇರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಲಗಳು ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಹುಳಗಳಿಂದ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ರಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದು, ಆಗ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>