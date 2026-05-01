ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ: ಶಿವಶಂಕರ್

ಶೃಂಗೇರಿ: ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಹುಲ್ಗಾರ್ಬೈಲಿನ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಉಂಬಳಕೆರೆಯಿಂದ ಭಲೇಕಡಿಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನೂಪ್ ಸಂಜೋಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ₹ 10 ಕೋಟಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ₹ 8 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 14 ಕಾಮಗಾರಿ ಗುರುತಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. 5 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಆದರ್ಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಕಾಲು ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು, ಕಾಲು ಸಂಕವೂ ಮುರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಆದರ್ಶ, ಪ್ರಭಾಕರ, ರಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರದೀಪ, ಸಂತೋಷ, ಸುಜಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>