24ರಂದು ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಶೃಂಗೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ 36ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 76ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಠದ ಯಾಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಮೋದಕ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಅತಿರುದ್ರ ಪುರಶ್ಚರಣಾ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನರಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಋಕ್ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ ನರಸಿಂಹವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹಯಾಗದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾ.23ರಂದು ಈಶ್ವರಗಿರಿಯ ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು.</p>.<p>ಮಾ.24ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಆಹ್ನಿಕ ದರ್ಶನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, 12.30ಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಹುತಿ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾ.28ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನರಸಿಂಹವನದಲ್ಲಿ ಋಕ್ ಸಂಹಿತಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮತ್ತು ಮಾ.30ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಅತಿರುದ್ರಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>