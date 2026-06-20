ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಶೃಂಗೇರಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಯಶವಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಹೋಟೆ ಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಏರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಯಶವಂತನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಚಮಚ, ಫೋರ್ಕ್, ಪೌಚ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಪಿಷ್ಠದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವಸ್ತು 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಸ್ತು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ನೂತನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ನೂತನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, ಶಮಂತ ಶರ್ಮ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನವೀನ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1253985312</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>