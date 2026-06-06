ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಉಳಿಸಲು ಸಲಹೆ

<p>ಶೃಂಗೇರಿ: ‘ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣ ವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜೀತು ಆರ್.ಎಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಲಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಾಡು ಕಡಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಉಂಟಾಗು ತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಧುಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಜವಾ ಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಕಾಡು ಕಡಿದು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾವಿರುವ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇ ಕಾದರೆ ಕಾಡು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇಡೀ ಭೂ ಮಂಡಲದ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವನ ಸಂವರ್ಧನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 5 ಕೋಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಜನ ಕಂಬಾಳೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಧನ್ಯ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್, ಅಮೃತ, ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್, ರಜಿತ್ ಗೌಡ ಬೇಸೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-126-1145907490</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>