ಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮನವಿ

ಶೃಂಗೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನುಪ್ ಸಂಜೋಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವನ್ನು 4 (1) ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1980ರ ಬಳಿಕ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೇರುಬೈಲು ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವ ಮೂರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಜಮೀನನ್ನು ನಮೂನೆ 50, 63, 57ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಜತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪಹಣಿ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಿಲ್ಪಾರವಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಆನೆಗುಂದ ಉದಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>