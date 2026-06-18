ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 12 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು

<p>ಶೃಂಗೇರಿ: ಶಾರದಾ ಮಠದ ವಜ್ರಭಾರತೀ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿ.ಆರ್. ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ, 12 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ರ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎ. ಮುರುಳಿ ಅವರು ನೂತನ ಜೋಡಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಕಾಲುಂಗುರ, ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಚೆ, ಶಲ್ಯ ವಿತರಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಾರದೆ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ವಧು-ವರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನೂತನ ದಂಪತಿ ಮೇಲಿರಲಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಡಂಭರದ ಮದುವೆಗಿಂತ, ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ನಯನ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 350 ಜೋಡಿ ಸರಳ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿ ನೈತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಶಾರದಾ ಮಠದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚೆ, ಶಲ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪಾ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ವಧು–ವರರಿಗೆ ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಚೆ, ಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಚ್ಚೋಡಿ ಶೇಖರ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮಠದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಭಟ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನುಪ್ ಸಂಜೋಗ್, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಚ್.ಎಲ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರಾವ್, ಕೆ.ಎನ್. ಗೋಪಾಲಹೆಗ್ಡೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಅವಿನಾಶ್, ಗಣಪತಿ, ಕೆ.ಎಂ. ಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಗಸೊಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಶೋಕ್, ಸುವರ್ಣ ಅವಿನಾಶ್, ಶೋಭಾ, ಲತಾ ಗುರುದತ್ತ, ಪುಷ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್, ಶಂಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-126-1306888571</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>