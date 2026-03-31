‘ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ’

ಶೃಂಗೇರಿ: 'ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಮವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಪರೋಪಕಾರ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಾದರೆ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು, ಪ್ರಾಕಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಹೋಮ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷಾ ವಂದನೆ, ವಸ್ತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ಚಿಕ್ಕನಕೊಡಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗದ್ದೆಮನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಕೆ.ಎನ್. ಗೋಪಾಲ ಹೆಗ್ಡೆ, ಎಚ್.ಎ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರದೀಪ್, ಚೇತನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಿಶ್ಚಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೊಡತಲು ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಬಳ್ಳಿವಾಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-126-547612591</p>