ಶೃಂಗೇರಿ | ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಳಜಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ: ಎಚ್.ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್

<p><strong>ಶೃಂಗೇರಿ:</strong> ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರವಾದಿ ಕಲ್ಕುಳಿ ವಿಠಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವರು ಸೇವಾವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರವಾದಿ ನಾಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 37 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಶಂಕರ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಲ್ಲೂರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ ಶೂನ್ಯ ರಮೇಶ್, ಎಂ. ಛಾಯಾಪತಿ, ಕಲಾವಿದ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಳ್ಯ, ಸುನೀತಾ ನವೀನ್ ಗೌಡ, ಜಗದೀಶ್ ಕಣದಮನೆ, ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಬೋಳೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಪ್ರವೀಣ, ಗುರು, ಮಕಬುಲ್, ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-120455769</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>