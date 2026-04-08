ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವು

ಶೃಂಗೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ₹68 ಸಾವಿರ ನಗದು, ₹3 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11.45ರ ವೇಳೆ ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕನೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯ ಟಾರ್ಪಲ್ ಸರಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ, ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಮಿ, ಗೊಡಂಬಿಯನ್ನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>