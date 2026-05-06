ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಿ

ಶೃಂಗೇರಿ: 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೇಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಪರರು ಹಾಗೂ ಎಡ ಪಂಥೀಯರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಂ. ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಾಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಖಂಡಿಸಿ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು. ಆದರೆ, ದುರ್ಬಲರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಯಾರ ಭಾವನೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನುಪ್ ಸಂಜೋಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್, ಕೊಡತಲು ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ತಲಗಾರು ಉಮೇಶ್, ಎಂ.ಎಲ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಸುಮಂಗಲಿ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಸುಂಕುರ್ಡಿ, ವಿಜಯರಂಗ ಕೋಟೆತೋಟ, ಜಯಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್, ಸೌಮ್ಯ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಮಹಾಬಲ ಭಿಡೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಅಣ್ಣುಕೊಡಿಗೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್, ಸುಧೀಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟಗದ್ದೆ, ದೇವರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-126-372483443</p>