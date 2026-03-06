ಫೋಕ್ಸೊ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನ ನಿಯೋಜನೆ: ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪೋಷಕರ ಧರಣಿ

<p><strong>ಶೃಂಗೇರಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಡಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಗುರುವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಮಕ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಮಪ್ಪ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಂಡಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>2020ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಶಾಲೆ ಈಗ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು 155 ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸೊ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೆ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿತ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೋಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. 1961ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಜಿ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುರೇಶ್, ಮಹೇಶ್, ಸಚಿನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಜಯ, ದೀಪಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಬ್ಬುಗೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<h3>ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಭೇಟಿ:</h3>.<p>ಗಂಡಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕೈಬೀಡಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಪ್ಪರಾಜು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಿಇಒ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಂಟಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಮಕ್ಕಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>