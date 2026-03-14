<p><strong>ಕಳಸ/ಶೃಂಗೇರಿ:</strong> ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ದೇಗುಲಗಳು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಸೌದೆ ಹೊಟ್ಟು, ಕಾಫಿ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮರದ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಸೌದೆಯ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಳಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾಫಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪೆಲೆಟ್ಸ್(ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಉಂಟೆಗಳು) ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉರುವಲಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಲೆಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಾಯ್ಲರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೇಗುಲದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡೂ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.</p>