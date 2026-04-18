ಇಂದಿನಿಂದ ಹಲಸು, ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ

ಶೃಂಗೇರಿ: ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏ. 18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಹಲಸು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬಲಮನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೇಳದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹಲಸಿನ ಮಹತ್ವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲಸಿನ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಎನ್ಫೋ ನ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೆನಕ ಈವೆಂಟ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇಳದ ಆಯೋಜಕ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ, ಗಿಡ, ಆಭರಣ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಳದ ಪ್ರಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಮಾಡಿದ 10 ಜನರಿಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಳವನ್ನು ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಲಯ 6ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೊರನಾಡಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಜೋಷಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತುಮಕೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹಲವರು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮ್, ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿ ಚಟ್ನಿ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಸ್ವೀಟ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇಳಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಸೀರೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆಹಾರಗಳು, ಸುಂದರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ದೀಪಾಲಂಕೃತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಸದಭಿರುಚಿಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆನೆಗುಂದ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೇರಿತ್, ರೇವಂತ್, ಚಂದನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>